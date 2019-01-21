В Госдуме опровергли предложение лишать премий курящих работников

Москва, , 11:37 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) опроверг сообщения ряда СМИ относительно предложения депримирования курящих сотрудников, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Ни о каком лишении премий курящих граждан речи не шло. Да, бороться с курением необходимо, однако при этом нельзя забывать и о правах курильщиков», — сказал Нилов.

Действующая система премирования подразумевает под собой дифференцированный подход со стороны работодателя, в том числе — в отношении курения, отметил парламентарий. Если работодатель видит, что производительность труда у курящего сотрудника ниже, чем у некурящего, он имеет возможность назначить последнему премию выше, рассуждает он.

«Я двумя руками за то, чтобы работодатель всячески стимулировал сотрудников отказываться от курения, платил повышенные премии тем, кто вообще не курит, а значит, меньше болеет и обеспечивает высокую производительность труда», — говорит Нилов.

Ряд СМИ сообщили о том, что Нилов предложил не платить премии курящим работникам.