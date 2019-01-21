В аэропортах Москвы отменены и задержаны из-за непогоды 18 рейсов

Москва, , 11:29 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны 18 авиарейсов. Об этом сообщает 21 января сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 11:23, во «Внуково» 6 рейсов задержано, 4 отменено; в «Домодедово» 1 рейс задержан, 7 отменено. Лучше ситуация в «Шереметьево», расположенном на севере от Москвы — там задерживается только 1 рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС 20 января предупреждало о непогоде в Москве. Ожидали сильный ветер, снегопады, метели.

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