В Екатеринбурге признали виновными участников «бойни на Депутатской»

Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Организатора массовых беспорядков со стрельбой в цыганском посёлке в Екатеринбурге Дмитрия П. и его подельников признали виновными. Решение огласил Свердловский областной суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обвинение П. предъявили по ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием и применением оружия) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Остальным обвиняемым вменяли вину по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (склонение, вовлечение в участие, а также участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия).

Все 19 подсудимых ранее уже выступали с последним словом, так и не признав своей вины.

Напомним, инцидент со стрельбой на улице Депутатской произошел 3 сентября 2016 года. Группа из 25 человек подъехала к частному дому для разборок. Противодействие им оказали трое мужчин. После начавшейся стрельбы 13 человек получили ранения, двое из них погибли.

Одного из обвиняемых осудили ранее — он заключил сделку со следствием.

Основной процесс начался в феврале 2018 года.

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