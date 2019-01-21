Жители Австрии требуют ужесточения правил депортации мигрантов — СМИ

Винер-Нойштадт, Австрия, , 11:27 — REGNUM Жители австрийского города Винер-Нойштадт собирают подписи за ужесточение правил депортации просителей убежища после череды убийств женщин, потрясших страну в последние недели, пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 19 января в Винер-Нойштадте прошел траурный марш в память об убитой 16-летней местной жительнице. В процессии к главной площади города под лозунгом «Сколько еще?» (жертв — прим. ИА REGNUM ) приняли участие около 700 человек. Люди потребовали ужесточения правил депортации и подписали соответствующую петицию.

Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 13 января в одном из парков. По подозрению в убийстве арестован ее ухажер, мигрант Язан А. Подозреваемый утверждает, что ему 19 лет, однако из-за сомнений проводится медицинское обследование. Если ему окажется меньше 21 года, максимальный срок лишения свободы в случае осуждения составит 15 лет; если больше, ему грозит 20 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Kronen Zeitung, около 40% въезжающих в страну просителей убежища из стран Азии и Африки занижают свой возраст, чтобы получить определенные выгоды.

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