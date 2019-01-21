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В Звенигороде произошло возгорание объекта культурного наследия

Общество

«Недавно градозащитники обратились к городским властям с просьбой законсервировать заброшенный объект»

Москва, 21 января 2019, 11:31 — REGNUM  В ночь на 21 января в городе Звенигороде Московской области произошло возгорание выявленного объекта культурного наследия — Дома купца Зверькова, возведённого в конце XIX века. Об этом сообщило сообщество «Наступление на наследие» социальной сети Facebook. Объект находится по адресу: улица Ленина, 36.

«Некоторое время назад здание было расселено по программе ветхого фонда. Недавно градозащитники обратились к городским властям с просьбой законсервировать заброшенный объект. Сегодня вечером он загорелся», — заявили очевидцы события.

Напомним, как ранее заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), в регионе многие памятники истории и культуры остаются без внимания властей Московской области. Например, в Волоколамском районе под угрозой исчезновения находится усадьба Чернышёвых, усадьба Осташёво и дом-дворец усадьбы «Отрада» в селе Семёновское Ступинского района. В Клину разрушается усадьба Демьяново, принадлежавшая философу В.И.Танееву, и усадьба Высокое на берегу реки Нудоль.

Читайте подробнее: «Ни нашим, ни вашим»: кто восстановит разрушенные усадьбы в Подмосковье?

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Судьба архитектурного наследия
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