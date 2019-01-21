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В счетах за газ жителей в Кабардино-Балкарии нашли «лишние» деньги

Общество

Еще один сотрудник газовой службы региона уличен в мошенничестве

Нальчик, 21 января 2019, 11:14 — REGNUM  Сотрудник газовой службы Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела. Его уличили в том, что он занимался подделкой документов. Деяния газовика обернулись материальным ущербом для абонентов, но могли бы нанести гораздо больший ущерб, в том числе и связанный с опасностью для их жизни.

Как было установлено проверкой МВД, 30-летний работник газовой службы в Чегемском районе, который занимался техническим обслуживанием газового оборудования, подделывал подписи абонентов в актах приемки выполненных работ, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе МВД. На самом деле работы не проводились. Зато в счетах за газ добавлялись суммы за якобы осуществленную проверку.

В настоящее время установлено 10 фактов мошенничества на сумму около 12 тыс. рублей. Но материальный ущерб — не самое страшное для пострадавших жителей республики. Такое фиктивное оказание услуг населению, очевидно, и становится причиной взрывов газа с причинением вреда здоровью людей.

Газовик стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. За его действия ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Стоит отметить, что это не первый случай фиктивной проверки газовиков в Кабардино-Балкарии, которая осуществлялась лишь на бумаге. Как сообщало ИА REGNUM, по такой же схеме действовал 19-летний сотрудник газовой службы Эльбрусского района, мошенничество которого вкрыто несколькими днями ранее.

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Мошенничества
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