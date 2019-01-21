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ВятГУ и «Биокад» договорились о сотрудничестве в сфере биотехнологий

Общество

Соглашение позволит проводить совместные исследования и выпускать высокопрофессиональных специалистов

Киров, 21 января 2019, 11:07 — REGNUM  Вятский государственный университет подписал соглашение с компанией «Биокад» о сотрудничестве в сфере биотехнологий, сообщает 21 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что соглашение позволит начать системную работу в части научных исследований, внедрения полученных результатов, новых методик и технологий, а также создавать и совершенствовать дополнительные образовательные программы и курсы. В вузе уверены, что сотрудничество с международной компанией откроет новые возможности при подготовке высокопрофессиональных специалистов в перспективном направлении «Фармацевтическая биотехнология».

BIOCAD — международная инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на создании лекарственных препаратов. Компания выпускает препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также ведет разработки в области терапии других социально значимых заболеваний.

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