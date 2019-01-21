В Китае создан исследовательский Институт респираторной медицины

Пекин, , 11:02 — REGNUM Институт респираторной медицины был создан при Китайской академии медицинских наук, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Новый институт, созданный при главном медицинском исследовательском институте Китая призван улучшить профилактику и лечение респираторных заболеваний в Поднебесной, проводя специализированные базовые исследования с учетом последних трендов внутри дисциплины.

«С учетом фактора старения населения и большого числа курильщиков, в Китае может пойти рост заболеваемости респираторными инфекциями, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, а профилактика болезней в таких условиях может стать задачей еще более непростой», — заявил представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая У Пэйсинь на церемонии открытия института.

Отметим, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 1 млрд человек по всему миру страдают от хронических респираторных заболеваний. С учетом того, что население Китая по разным оценкам достигает 1,4 млрд человек, а экология, особенно в крупных городах, оставляет желать лучшего, проблема заболеваемости в Китае стоит очень серьезно.