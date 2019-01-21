«Не поддавайтесь на провокации!»: срочное заявление мэрии Магнитогорска

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:58 — REGNUM В Магнитогорске местным жителям всё чаще стали приходить анонимные сообщения, главной целью которых является стремление посеять панику и дестабилизировать обстановку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэрии.

«Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», — говорится в заявлении.

Что именно за сообщения поступают гражданам, в мэрии не уточнили. Но, по информации местных СМИ, неизвестные заявили о возможных терактах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители одной из запрещённых в России террористических группировок заявили о том, что взрыв в седьмом подъезде десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 — дело рук этой группировки.

После этого со своим заявлением не замедлил выступить и Следственный комитет России. Представители ведомства призывают не верить террористам, напоминают о том, что специалисты не нашли следов взрывчатки, а приоритетной версией трагедии является взрыв газа.

Напомним, рано утром 31 декабря седьмой подъезд 12-подъездного добра обрушился. Этому предшествовал взрыв. Погибли 39 человек.