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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 370 человек

Общество

Вылечить удалось 245 человек

Киншаса, 21 января 2019, 11:05 — REGNUM  Число смертей от лихорадки Эбола с начала эпидемии в июле 2018 года в Демократической республике Конго достигло 370 человек, сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

Как отмечают в министерстве здравоохранения страны, из 685 зарегистрированных случаев геморрагической лихорадки 636 подтвердились как заражение Эболой. Усилием врачей удалось вылечить 245 человек.

Напомним, Демократическая республика Конго не первый раз страдает от распространения лихорадки Эбола, болезнь была зафиксирована еще в 1976 году. С тех пор страна пережила несколько вспышек инфекции.

С августа 2018 года в стране проходит широкомасштабная компания по вакцинации. В настоящее время свыше 63 тыс. человек получили прививки от вируса.

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Лихорадка Эбола
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