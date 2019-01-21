Обнародован список самых опасных болезней в Танзании

Додома, , 11:37 — REGNUM Пневмония названа болезнью, наиболее угрожавшей жизням граждан Танзании в 2018 году. Болезнь возглавляет список самых опасных заболеваний уже второй год подряд, сообщает газета Nipashe.

Министерство здравоохранения, общественного развития, гендерного равенства, улучшения положения стариков и детей составило список из 10 болезней, вызвавших наибольшее количество летальных исходов в Танзании в 2018 году. Второй год подряд список возглавляет пневмония, став причиной 12,9% всех смертей.

Статистику предоставила система DHIS2, сообщает газета Mtanzania. По данным DHIS2 всего в Танзании произошло 20 087 смертей из-за болезней.

Пневмония стала причиной 2590 летальных исходов. На втором месте — заболевания сердца, вызвавшие смерь 1253 человек, на третьем месте — малярия, ставшая причиной смерти 693 человек, далее — СПИД, вызвавший 605 смертей, внутриутробная гибель плода — 540 смертей, заражение крови — 496, артериальная гипертензия — 382.

На пресс-конференции в столице Танзании Додоме 18 января министр здравоохранения Умми Мвалиму заявила, что в 2018 году в список было впервые включено заболевание артериальная гипертензия. Это заболевание вызвало 1,9% всех смертей за 2018 год в стране.