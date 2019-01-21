Следователь департамента госдоходов Алма-Аты подозревается в вымогательстве

Алма-Ата, Казахстан, , 10:56 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана задержали сотрудника службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алма-Ате, который подозревается в вымогательстве, сообщает 21 января агентство «КазТАГ».

По версии следствия, сотрудник службы экономических расследований совместно с двумя неработающими мужчинами вымогал $1 млн у председателя совета директоров АО «БТА Банк».

Подозреваемые предложили «решить вопрос» по уголовным делам, которые находятся в производстве службы специальных прокуроров генпрокуратуры.

Отметим, по данным официального сайта АО «БТА Банк», председателем совета директоров финансовой организации является Рифат Самигуллин.

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