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На юге России пресекли деятельность сборщиков денег для ИГ*

Общество

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Краснодар, 21 января 2019, 10:49 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи деятельность законспирированной ячейки, которая собирала деньги для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что члены управляемой с территории Сирии ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денег в Арабскую Республику. Кроме того, спецслужбы вскрыли схему и механизм финансирование террористов на более чем 10 млн рублей.

По данному факту было возбуждено три уголовных дела, арестованы трое подозреваемых.

Напомним, в середине декабря 2018 года ФСБ России объявила о выявлении подпольной сети, которая собирала деньги для международных террористических организаций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Московской области, Дагестане, Чечне и Ингушетии были задержаны семь человек, которые, как уточнялось, с 2016 года перевели террористам на Ближнем Востоке более 38 млн рублей.

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