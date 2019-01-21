«Профилактикой ожирения» назвали выплату 47,5 рубля семье в Таганроге

Таганрог, Ростовская область, , 10:45 — REGNUM После обращения в администрацию Таганрога матери многодетной неполной семьи мэрия приняла решение поддержать семью единовременной помощью в 1 тыс. рублей. Кроме того, местные чиновники рассчитали для обратившейся размер социального пособия, сумма которого составила 47,5 рубля. Об этом написал в Instagram знакомый с ситуацией юрист Юрий Заблоцкий.

«Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения», — написал он, комментируя решение таганрогских чиновников.

В мэрии города объяснили факт выдачи многодетной матери мизерного единовременного пособия тем, что сумма выплаты высчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и являет собой разницу между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и совокупным доходом семейства, равным 38 тыс. рублей.

«В соответствии с областным законом … вашей семье назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц», — говорится в уведомлении городской администрации.

Добавим, в социальных сетях по указанному факту поднялась волна негатива, многие пользователи упрекают власти в подобной «щедрости» и гадают, на что многодетной семье потратить внезапно свалившееся на нее «богатство».

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