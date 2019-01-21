В США переименуют аэропорт в честь Мохаммеда Али

Луисвилл, США, , 10:48 — REGNUM Родной город Мохаммеда Али — Луисвилл, штат Кентукки — почтит его память, переименовав в его честь аэропорт, сообщает 21 января NBC.

В минувшую среду за переименование Регионального аэропорта Луисвилла на Международный аэропорт Луисвилла имени Мохаммеда Али проголосовало правление аэропорта. По словам совета аэропорта, решение было принято после длившегося год изучения данного вопроса.

Вдова боксера Лонни Али заявила, что гордится таким названием аэропорта и что, хотя Али был «гражданином мира», он никогда не забывал свой родной город. Кроме того, мэр города Грег Фишер привел данные исследования, показывающие, что имя Али узнаваемо гораздо больше, чем название Луисвилла, и пообещал собрать группу, которая будет работать над тем, чтобы прочнее связать имя знаменитого боксера с названием его родного города.

Отметим, в минувший четверг легенде мирового бокса исполнилось бы 77 лет — он умер в 2016 году. Али — олимпийский чемпион (1960), абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе, шестикратный обладатель звания «Боксёр года» и «Боксёр десятилетия».