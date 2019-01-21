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В городах Южной Кореи зафиксированы вспышки кори

Общество

Еще 26 человек находятся в карантинной зоне

Сеул, 21 января 2019, 10:47 — REGNUM  В городах Южной Кореи зафиксированы вспышки кори. Об этом сообщает JoongAng Ilbo со ссылкой на свои источники.

После города Тэгу, вспышки кори были зафиксированы в таких городах, как Ансан и Сихын. Как передает вещатель, дети в возрасте до 4 лет, которым не была поставлена прививка, первыми подверглись заболеванию.

Согласно информации Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, 26 человек находятся в карантине. Из них 11 взрослых в возрасте от 20 до 30 лет.

Специалисты советуют тем, кто собрался ехать за границу, обязательно сделать прививки против кори. Последний раз вспышки кори в Южной Корее наблюдались в 2006 году.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем контагиозности (приближающимся к 100%), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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