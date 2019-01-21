В Египте разрешили продажу «виагры для женщин» — СМИ

Каир, , 10:41 — REGNUM Египет стал первой страной в арабском мире, где разрешено производство и продажа «женской виагры», сообщает BBC Swahili.

Впервые «виагру для женщин» разрешили использовать в США около трех лет назад. Сейчас таблетки производят фармацевтические компании Египта.

Представитель одной из фармацевтических компаний Ашраф Аль-Мараги заявил, что таблетки «очень нужны в Египте и стали своего рода революцией». Он также сообщил, что применение «женской виагры» не опасно.

Однако врачи и фармацевты в Египте сообщают об опасностях лекарства. Один из них сообщил, что «виагра для женщин», действующим веществом которой является флибансерин, вызывает резкое снижение артериального давления до «опасного уровня», а также опасно для людей, имеющих проблемы с печенью и сердцем.