Католики могут онлайн помолиться вместе с папой Римским

Ватикан, , 10:37 — REGNUM Католики всего мира получили возможность помолиться вместе с папой Римским Франциском. Такую возможность верующим даёт специальный сайт молитв, о запуске которого во время традиционной воскресной проповеди сообщил сам глава Римско-католической церкви, сообщает Vatican News.

Отмечается, что запущен не только сайт «Кликни и молись» (Click to pray), но и соответствующие мобильные приложения для систем Android и iOS и в социальных сетях. Всего разработаны три раздела: «Молись с Папой», «Молитва дня» и «Молись в сети». В последнем разделе любой пользователь, включая папу Римского, может обмениваться с другими своими молитвами.

Папа Римский Франциск призвал всех католиков, особенно молодёжь, скачать и пользоваться приложением, чтобы вместе продолжить «молиться за мир и благополучие».

Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2011 года начал работу международный интернет-проект «Батюшка-онлайн». В нём участвуют свыше 150 священников, которые за шесть лет ответили более чем на 200 тыс. вопросов читателей. Ежедневная посещаемость портала проекта и группы в социальной сети «Вконтакте» превышает 50 тыс. человек. «Батюшка-онлайн» был назван Патриархом Московским и всея Руси Кириллом одним из самых успешных медийных проектов Русской Православной Церкви.