Неблагополучная ситуация по кори сохраняется — Роспотребнадзор

Москва, , 10:15 — REGNUM В 2019 году неблагополучная ситуация по кори в мире продолжается. В частности, эпидемия кори зафиксирована в Грузии (корью заболели более 300 человек) и на Украине (2305 человек), сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в России, в отличие от европейских стран, ситуация по кори стабильная. При этом есть определенное увеличение числа заболевших.

Сдерживает распространение инфекции вакцинация как детского, так и взрослого населения РФ — привито более 97% населения. В 2018 году показатель заболеваемости корью в России составил 17,3 случая на 1 млн человек.

Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Грузии

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Европе отмечается беспрецедентный рост заболеваемости корью (за 10 лет — 37 смертельных случаев).

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году на Украине корью заболел 54 481 человек, что значительно превышает рекорд, установленный в 2006 году.

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