89% миллениалов Индонезии оптимистичны в отношении будущего страны — отчет

Джакарта, , 10:18 — REGNUM Согласно отчету Milenneal Indonesia 2019, 89% миллениалов, поколение, родившееся с 1981 по 2000 год, с оптимизмом смотрят на будущее Индонезии, сообщает Antaranews.

Отчет был представлен основателем и главным исполнительным директором ведущей медиа-компании для миллениалов в Индонезии IDN Times Винстоном Утомо на саммите тысячелетия в Индонезии.

Во время презентации Утомо заявил, что в Индонезии проживает 63,4 млн миллениалов или около 24% всего населения.

«Это поколение в возрасте от 20 до 35 лет — будущие лидеры нации», — заявил он.

Согласно данным, представленным в отчете, 83,4% опрошенных с оптимизмом смотрят на условия безопасности в стране, 83,6% — на демократию в Индонезии, 86,7% — на целостность Индонезии.

Кроме того, 79,2% опрошенных с оптимизмом смотрят на искоренение коррупции в Индонезии, а 76% — на экономические и политические условия в стране.

Утомо также отметил, что только 23,4% миллениалов следят за новостями и политическими проблемами.

Напомним, саммит тысячелетия — это независимая встреча, направленная на формирование лучшего будущего для Индонезии с участием различных заинтересованных сторон, включая правительство, организации и сообщество.