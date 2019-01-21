Мем «Неверный парень» обрёл новую жизнь

Москва, , 10:27 — REGNUM Мем про неверного парня в обновленном виде снова набирает популярность в сети. Шутка, как и раньше, демонстрирует муки выбора, но теперь напоминает своеобразную викторину, в которой нужно выбрать, куда поставить недостающее слово.

Смысл новой интерпретации мема в том, что мужчина — это слово, а девушки по бокам от него — фразы. Необходимо выбрать, в какой из двух вариантов подставить букву, чтобы получилась законченная фраза.

Впервые новая версия мема появилась в Twitter в середине января: авторы обыграли строчки из песен групп Аbba и Queen. Неверный парень — это слово «Мама», с которого начинаются две популярные композиции коллективов — «Мама Миа» и «Богемская рапсодия».

https://twitter.com/jjohndeacon/status/1085190836516675584

Вскоре шутка попала на Reddit, после чего стала популярна и среди русскоязычной аудитории во «ВКонтакте», Twitter и Telegram. Пользователи шутят на различные темы, а также используют альтернативную версию мема «Неверная девушка».

https://twitter.com/tkolesnich/status/1086924783537786880

https://twitter.com/it_meirl_bot/status/1085252113658109952

https://twitter.com/_nobodyexpects/status/1086710078558875648

Напомним, мем про «Неверного парня» обрёл широкую популярность летом 2017 года. Стоковую фотографию мужчины, идущего за руку с одной девушкой и заглядывающегося на другую, использовали как конструкцию, описывающую борьбу с соблазнами.

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