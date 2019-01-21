В Свердловской области работодатели попались на дискриминации по возрасту

Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Свердловской области представители нескольких фирм привлечены к ответственности за дискриминацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

В Екатеринбурге одно из ООО искало продавца «с ограничениями по возрасту и принадлежности к социальной группе «пенсионеры», отсутствию вредных привычек». В Нижнем Тагиле фирма искала водителя возрастом от 28 до 50 лет. Фирма в Ревде набирала мужчин и женщин в возрасте до 30 лет.

Кроме того, одно из ООО Екатеринбурга искало водителя и экспедитора с ограничениями по месту проживания и наличию автомобиля. Все проштрафившиеся руководители привлечены к ответственности по статье 13.11.1 КоАП России («Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера»).

Также прокуратура выяснила, что сотрудники областного Департамента по труду и занятости не использовали при рассмотрении обращений о таких правонарушениях свои полномочия. Административные дела не возбуждались, а административные расследования не инициировались, утверждают в надзорном ведомстве. Директору департамента было внесено представление, и после него структура активизировала деятельность в данной сфере.