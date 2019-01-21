Понедельник, 21 Января 2019 года
10:17:45 МСК

Труд простого человека и так недооценен: о сокращении новогодних каникул

Общество

В случае, если работодатель будет принимать решение о продолжительности новогодних каникул, мнения трудящихся вряд ли будут учтены, полагает барнаульский депутат

Барнаул, 21 января 2019, 10:05 — REGNUM  Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых негативно относится к возможному пересмотру длительности новогодних каникул, озвученному главой комитета по социальной политике Совета Федерации Валерием Рязанским. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предоставление возможности работодателю устанавливать сроки выхода на работу при согласовании с трудовым коллективом, она отметила:

«Категорически не поддерживаю. Считаю, что труд простого человека в России и так недооценен. Представители небольшой прослойки, получающей высокие доходы, найдут варианты для отдыха и помимо основного отпуска, чего не скажешь о рядовых россиянах. Новогодние выходные зачастую являются одной из немногих возможностей для семейного общения.

Кроме того, в отношениях работодатель и трудовой коллектив первый будет всегда сильнее, поэтому я не верю в учет мнения трудящихся в решении данного вопроса. Производство, не терпящее перерывов, способно и без таких изменений отстроить безущербный рабочий процесс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что продолжительные новогодние каникулы негативно сказываются на российской экономике, заявил 14 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, праздники в России слишком длинные.

Позднее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил, что работодатели могут получить возможность регулировать продолжительность новогодних каникул.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить