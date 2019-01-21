В Оренбуржье на Крещение почти 48 тысяч человек окунулись в иордани

Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбургской области на праздник Крещения Господня обряд омовения совершили 47 580 человек. Чрезвычайных ситуаций на водных объектах области не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

На территории Оренбуржья к православному празднику оборудовали 103 иордани. Возле них дежурство несли медики, полиция, спасатели.

Обряд можно было совершить с 18 по 20 января. В Оренбурге к православному празднику подготовили три иордани. На озере Коровьем в пригороде кроме купели для взрослых оборудовали и купель для детей, а также организовали мобильную баню.

Читайте ранее в этом сюжете: Детская купель и мобильная баня: Оренбург готовится к Крещению