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В Оренбуржье на Крещение почти 48 тысяч человек окунулись в иордани

Общество

На территории региона оборудовали 103 места для совершения обряда омовения

Оренбург, 21 января 2019, 09:58 — REGNUM  В Оренбургской области на праздник Крещения Господня обряд омовения совершили 47 580 человек. Чрезвычайных ситуаций на водных объектах области не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

На территории Оренбуржья к православному празднику оборудовали 103 иордани. Возле них дежурство несли медики, полиция, спасатели.

Обряд можно было совершить с 18 по 20 января. В Оренбурге к православному празднику подготовили три иордани. На озере Коровьем в пригороде кроме купели для взрослых оборудовали и купель для детей, а также организовали мобильную баню.

Читайте ранее в этом сюжете: Детская купель и мобильная баня: Оренбург готовится к Крещению

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Православие
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