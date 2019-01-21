Губернатор Кузбасса призвал женщин помыть окна и поставить цветы

Кемерово, , 09:50 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал жительниц региона помыть окна в своих домах и подъездах и поставить цветы на подоконники и балконы. Тема благоустройства была затронута на отчётной конференции «300-летие Кузбасса. Первые 100 дней» в администрации Кузбасса в связи с обсуждением предстоящего празднования Дня шахтера в Гурьевском районе.

«Мы вам поможем с проектами, дадим деньги на строительство, а вы должны поправить покосившиеся заборы, покрасить свои дома. В многоквартирных домах приведите в порядок свои подъезды, отмойте, женщины дорогие, окна и поставьте на подоконники цветы, а летом на балкон поставьте цветы. Это и вам приятно, и облик города изменится», — цитирует «Коммерсантъ-Сибирь» Цивилёва.

Глава региона сказал, что малообеспеченным гражданам власти «готовы краску приехать подарить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Кузбасс будет праздновать своё 300-летие. Власти региона пригласили на мероприятие все субъекты страны.

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