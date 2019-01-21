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В Крещенскую ночь тысячи пермяков совершили обряд омовения

Общество

В Перми подготовили три места для совершения православного обряда

Пермь, 21 января 2019, 09:38 — REGNUM  В Перми в Крещенскую ночь обряд омовения совершили около 4 тысяч горожан. Для совершения обряда в городе подготовили три иордани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Как отметили в городском департаменте общественной безопасности, в специально оборудованных местах традиционный обряд прошёл спокойно, происшествий не зафиксировано.

Напомним, купели оборудовали на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, на территории около Храма Богоявления Господня и на городском пляже по улице Камская 2-я.

На Мотовилихинском пруду в 2019 году обряд не совершался, по причине проведения работ по очистке ложа водоёма. В связи с этим в Ленинском районе города оборудовали новое место. На территории городского пляжа установили две временные купели на берегу, в 100 метрах от Камы. Причиной стал тонкий лёд и проталины на реке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми к Крещению оборудуют три иордани

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Православие
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