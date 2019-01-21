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Праздник Крещения в Иркутской области прошёл без происшествий

Общество

Омовение в проруби совершили почти 100 тысяч человек

Праздник Крещения в Иркутской области прошёл без происшествий
Иллюстрация: ГУ МЧС по Иркутской области
Купание в проруби на Крещение в Иркутской области

Иркутск, 21 января 2019, 09:33 — REGNUM  Крещенский праздник на водных объектах Иркутской области прошёл без происшествий. По последним данным ГУ МЧС по Иркутской области, в 116 прорубях, сооружённых в 64 местах массового выхода людей на лёд, приняли омовение более 98 тысяч 500 человек. Ещё 58 тысяч человек искупались в оборудованных иорданях.

«В обеспечении безопасности было задействовано более тысячи человек из числа государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, сотрудников полиции и медиков, добровольцев. На их вооружении находилось 322 единицы техники», — пояснили спасатели.

Несмотря на отсутствие ЧП, территориальная подсистема Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повышенной готовности. На акваториях водных объектов усилено дежурство.

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