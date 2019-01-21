Идут лавины одна за одной: Транскам стоит шестые сутки

Владикавказ, , 09:28 — REGNUM На Транскавказской магистрали, единственной автодороге, которая связывает Россию и Южную Осетию, все еще запрещено движение автомобилей. С 15 января дорожники борются со снежными завалами. По данным МЧС Северной Осетии, с начала 2019 года на дорогу сошли уже более 100 лавин, из них более 40 принудительно.

Расчистка от снега самого сложного участка федеральной трассы с 88 по 91 км была завершена 20 января. Таким образом, обеспечен доступ к части орудий противолавинных служб, которые приступят к обстрелу склонов 21 января, сообщили ИА REGNUM в Росавтодоре.

В ведомстве также отметили, что все службы, обеспечивающие безопасность на Транскаме, работают в сложных условиях. В районе дороги сохраняется «исключительная лавиноопасность».

Напомним, из-за сильнейших снегопадов ситуация на участке от населенного пункта Бурон до Рокского тоннеля в Северной Осетии остается сложной с ноября 2018 года. Транскавказская магистраль работает с большими перерывами.

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