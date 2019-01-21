Крещенские купания в Челябинске: есть пострадавшие

Челябинск, , 09:28 — REGNUM В Челябинске крещенские купания не обошлись без пострадавших. Помощь медикам потребовалась троим жителям города, сообщила на аппаратном совещании в мэрии глава горздрава Наталья Горлова.

По её словам, медики помогли двоим мужчинам, у которых были травмы. Также помощь была оказана 52-летней женщине, у неё сильно поднялось артериальное давление.

Кроме медиков возле купелей дежурили сотрудники полиции и спасатели. По данным полиции, Крещение объединило порядка 70 тысяч человек.