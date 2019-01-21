Гибель девочки-подростка расследуют в Дагестане

Махачкала, , 08:50 — REGNUM После смерти 14-летней девочки в результате пожара в городе Махачкале возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Напомним, 19 января в одном из частных двухэтажных домов города Махачкалы возник пожар. Площадь возгорания составила 120 кв. м, на его полную ликвидацию ушло, как сообщают в республиканском МЧС, почти два с половиной часа.

В результате происшествия скончалась 14-летняя девочка. Её 14-летний брат и 71-летний дедушка госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. В минздраве Дагестана уточняют, что у них диагностированы 32% и 77% ожогов площади поверхности тела соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл вечером 29 ноября в квартире на восьмом этаже 10-этажного дома в Махачкале. Пострадала семья из трёх человек — ребёнок и его родители. Спустя две недели отец семейства скончался в больнице.