Пропавшие в Свердловской области туристки найдены

Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Потерявшиеся в Свердловской области две туристки вышли на связь. Звонок от них поступил по номеру «112», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Две женщины пропали 19 января на севере региона. Они были в составе туристической группы из пяти человек, не зарегистрированной у спасателей. МЧС и добровольцы оперативно начали их поиски и уже обследовали территорию в 12 квадратных километров.

К тому моменту, когда женщины нашлись, из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) в район поисков вылетел вертолёт «Ми-8» МЧС России. Сейчас женщины находятся в районе Кытлыма. Спасатели устанавливают их точное местонахождение. Эвакуируют их бортом МЧС. Как поясняют в ведомстве, погода благоприятствует поисковым работам.