Длинные новогодние каникулы одобрят более половины граждан РФ

Москва, , 08:43 — REGNUM Большинство жителей России (83%) отмечали Новый год дома. 12% ходили в гости, по 3% — участвовали в массовых гуляниях и мероприятиях. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечали Рождество 47% российских граждан, Для 55% опрошенных Рождество — значимый праздник. 23% праздновали его дома в кругу семьи, 8% посетили церковь, 3% ходили или принимали гостей.

Длительные новогодние каникулы одобряют 52% жителей России. По их мнению, «дополнительный отдых нужен», «больше времени для общения с семьей, друзьями, близкими».

Плохо к новогодним праздникам относятся 36% респондентов. Они считают, что «хватит и меньшего количества праздничных дней», «это приводит к потерям в зарплате», «скучно, нечем заняться», «праздники подталкивают к пьянству».

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Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 13 января 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что работодатели могут получить возможность регулировать продолжительность новогодних каникул в России.

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