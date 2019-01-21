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В Казахстане объяснили причины затора на границе с Россией

Общество

Ранее водители жаловались на многокилометровые очереди на посту «Сырым»

Астана, 21 января 2019, 08:41 — REGNUM  Затор грузовых транспортных средств на посту «Сырым» на казахстанско-российской границе связан с погодными условиями, заявил руководитель департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Алмас Абжаппаров. Об этом 21 января сообщает новостной портал западного Казахстана «Мой город».

Абжаппаров пояснил, что водители грузовых автомобилей пережидали непогоду в кемпингах. После улучшения погоды все транспортные средства одновременно выехали в стороны границы.

Глава департамента добавил, что повышение нагрузки на пограничный пункт также связано с ремонтными работами на посту «Озинки».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана эвакуировали 312 человек с автотрассы Алма-Ата — Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Затор на автодороге в Казахстане: 312 человек эвакуированы

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