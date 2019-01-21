В Пекине наградили десятерых народных героев 2018 года за их мирный подвиг

Пекин, , 08:30 — REGNUM Десять народных героев 2018 года были награждены на специальной церемонии в Университете связи Китая, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

В число лауреатов вошли Церинг Дандар, эколог, который собирал мусор на горе Джомолунгма, несмотря на экстремальные погодные условия, и Юй Цилян — чиновник низшего уровня, который, страдая от рака, посвятил себя борьбе с бедностью в уезде Шицянь в провинции Гуйчжоу на юго-востоке Китая.

Другие лауреаты — простые учителя, офицеры полиции, университетские студенты, пожарные и уличные уборщики. Кандидатов отбирали по принципу совершения добрых дел, о которых сообщало агентство Синьхуа, или которые были отрекомендованы разного род институтами. Окончательный список определился путем интернет-голосования с учетом мнения экспертов.

Отметим, что мероприятие проводится уже восьмой раз подряд с 2018 года. Его целью является подвигнуть обычных людей совершать добрые поступки, а также осуществлять позитивный вклад в развитие китайского общества.