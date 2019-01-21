В Танзании на территории рынка построят стадион

Моши, Танзания, , 08:21 — REGNUM Глава области Килиманджаро Анна Мгхвира заявила, что все торговцы секонд-хендом на рынке Kumbukumbu ya King George (в народе известного как Meimoral) должны морально подготовиться к «перемещению», начиная с 18 января, сообщает газета Nipashe.

По ее словам, причина изменения места рынка — строительство стадиона на территории рынка. На это строительство правительство Танзании выделило 500 миллионов танзанийских шиллингов (около 215 тысяч долларов США). Там планируют провести международную туристическую выставку Kili Fair и провести марафон Kili Marathon.

«Мы подготовили торговцев к освобождению территории Meimoral, мы передаем власть администрации муниципалитета, которая должна гарантировать, что права торговцев соблюдаются, их не притесняют, а также им предоставят другое место для торговли внутри муниципалитета», — сообщила Мгхвира.