Понедельник, 21 Января 2019 года
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В Танзании на территории рынка построят стадион

Общество

Территории, занимаемые торговцами, были выделены под строительство нового стадиона

Моши, Танзания, 21 января 2019, 08:21 — REGNUM  Глава области Килиманджаро Анна Мгхвира заявила, что все торговцы секонд-хендом на рынке Kumbukumbu ya King George (в народе известного как Meimoral) должны морально подготовиться к «перемещению», начиная с 18 января, сообщает газета Nipashe.

По ее словам, причина изменения места рынка — строительство стадиона на территории рынка. На это строительство правительство Танзании выделило 500 миллионов танзанийских шиллингов (около 215 тысяч долларов США). Там планируют провести международную туристическую выставку Kili Fair и провести марафон Kili Marathon.

«Мы подготовили торговцев к освобождению территории Meimoral, мы передаем власть администрации муниципалитета, которая должна гарантировать, что права торговцев соблюдаются, их не притесняют, а также им предоставят другое место для торговли внутри муниципалитета», — сообщила Мгхвира.

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Снос торговых павильонов
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