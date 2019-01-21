Антициклон несёт в Москву морозы до -27 градусов

Москва, , 08:03 — REGNUM Новая рабочая неделя в Москве будет холодной — в столицу с северо-запада придёт антициклон. По данным Гидрометцентра, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до отметки — 20 градусов.

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Уже в ночь на 22 января похолодает до — 19 градусов. А ночь на 23 января может оказаться самой холодной. Температура воздуха может опуститься до — 27 градусов.

При этом в течение всей недели синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер слабый. На дорогах возможна гололедица.

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Добавим, что сегодня, 21 января, в Москве ночью температура воздуха понижалась до — 9 градусов. Днём столбики термометров покажут −10…−8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по-зимнему холодным обещает быть и февраль. В Москве в последний месяц зимы ожидаются морозы до — 15 градусов.

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