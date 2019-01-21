Проблемы с топливом в секторе Газа: жизни палестинских детей под угрозой

Рамалла , , 08:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Палестины обратилось с призывом о помощи в связи с катастрофической ситуацией в медицинских учреждениях, в том числе и в детских отделениях, сообщает 21 января Al Jazeera.

Пять больниц на территории Палестины в скором времени прекратят работу ввиду неспособности поддержать работу генераторов энергии, по причине нехватки топлива.

«Жизнь сотен пациентов в больницах сектора Газы находится под серьезной угрозой», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, ситуация в секторе Газа продолжает оставаться тяжелой, причиной тому стало осложнение в отношениях между Палестиной и Израилем, начавшееся в конце марта 2018 года.

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