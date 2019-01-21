В Пекине готовы все площадки для Международной садоводческой выставки 2019

Пекин, , 07:55 — REGNUM Строительство площадей под Международную садоводческую выставку 2019 в Пекине, включая подведение вспомогательной инфраструктуры, было завершено за 100 дней до открытия мероприятия, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Внутренняя отделка, монтаж механических и электронных выставочных инсталляций, а также внешних компонентов четырех основных выставочных площадок подошли к концу, сообщил мэр города Ван Хун, который отвечает за организацию выставки.

По его словам, все работы по ландшафтному дизайну, а также подведению муниципальной инфраструктуры вроде отопления, электроснабжения и пожарной безопасности были выполнены в полном объеме. Вдобавок ко всему было построено восемь новых улиц, ведущих к выставочному комплексу.

Более 110 стран и международных организаций, а также более 120 неофициальных участников примут участие в мероприятии, что делает его самым посещаемым за всю его историю. Ван также добавил, что сады для 10 из 180 стран и международных организаций уже почти возведены, включая японский и индийский.

Выставка пройдет с 29 апреля по 7 октября 2019 года. На ней будут представлены новейшие достижения в цветоводстве, выращивании фруктов и овощей. Таким образом, Китай второй раз в истории принимает у себя садоводческую выставку такого уровня. Впервые подобная выставка прошла в Куньмине провинции Юньнань в 1999 году.

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