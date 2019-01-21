На половине предприятий Украины работают нетрудоустроенные люди — эксперт

Киев, , 07:53 — REGNUM В половине случаев проверки украинского бизнеса выявляют на предприятиях нетрудоустроенных сотрудников, заявил и. о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов 20 января в эфире телеканала Oboz.TV.

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — заявил он.

Чиновник отметил, что после принятия правительственных мер, касающихся рынка труда, бизнесмены начали массово трудоустраивать работников:

«За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тыс. трудоустроенных лиц. А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тыс. людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года», — отметил Бамбизов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, треть населения Украины выразило желание работать за рубежом, поскольку людей не устраивает низкая заработная плата.

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