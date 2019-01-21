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Более 270 тыс. москвичей окунулись в прорубь на Крещение

Общество

Число горожан, принявших участие в крещенских купаниях, выросло

Москва, 21 января 2019, 07:46 — REGNUM  В Москве в крещенских купаниях приняли участие более 270 тысяч москвичей. Во время купаний происшествий не зафиксировано, сообщается на портале столицы.

В столице для купаний на Крещение было оборудовано 59 площадок. Работали раздевалки, туалеты и пункты обогрева, дежурили 7,3 тыс. медиков, сотрудников полиции и МЧС.

В мэрии отметили, что число москвичей, принявших участие в крещенских купаниях в 2019 году, выросло. В 2018 году окунулись в купель 218 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве купания в купелях на Крещение показывали в режиме онлайн. Камеры были установлены на восьми площадках, где проходили крещенские купания.

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Крещение Господне (Богоявление)
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