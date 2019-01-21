Очередной «караван мигрантов» двинулся в сторону США из Гондураса

Сан-Педро-Сула, Гондурас, , 07:30 — REGNUM 20 января из Гондураса двинулся очередной «караван мигрантов» из желающих перебраться из Центральной Америки в США, передает канал TeleSur.

Группа мигрантов начала собираться на автовокзале в городе Сан-Педро-Сула 19 января, и на рассвете следующего дня в путь отправились около 400 человек. Днем 20 января полиция Гондураса проинформировала, что 153 человека добрались до пограничного пункта в Агуа-Кальенте и проходят таможню.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий «караван» в составе 1,5 тыс. человек стартовал из города Сан-Педро-Сула 14 января. С прибытием этой группы людей власти Мексики ввели новую меру в отношении въезжающих в страну: теперь каждому мигранту выдается цифровой браслет с идентификационными данными человека и гуманитарная виза, что позволит контролировать процесс иммиграции. Мексика разрешила транзит через свою территорию стремящимся попасть в США мигрантам.

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