Кровавая» полная Луна на целый час появится в небе 21 января

Москва, , 07:23 — REGNUM В ночь на 21 января жители России смогут наблюдать полное затмение Луны. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе Московского планетария, в северную часть тени Земли Луна погрузится на один час и три минуты.

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Начнётся это явление в 06:34 21 января и продлится до 09:51.

«Максимальная теневая фаза составит 1,2, что намного меньше, чем во время прошлого уникального полного затмения Луны 27 июля 2018 года», — уточнили в планетарии.

Сначала спутник Земли постепенно начнёт темнеть и в полной фазе затмения приобретёт кроваво-бурый оттенок, который может смениться на коричневый. Потемнение лунного диска может быть очень тёмным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

В 8:12 мск наступает максимальная фаза полного затмения — Луна окажется вблизи центра земной тени; в этот момент потемнение спутницы Земли максимально.

Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года жители России могли наблюдать частное солнечное затмение, правда, только в восточной части страны. А полную Луну, которая взошла на небе в ночь на 24 октября, от жителей Москвы скрыли тучи. «Охотничье» или «жизнерадостное» полнолуние стало вторым полнолунием после осеннего равноденствия.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля можно было наблюдать сразу два редких астрономических явления — полное затмение Луны и великое противостояния Марса.

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