Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго может увеличится — ВОЗ

Бени, Конго, , 07:58 — REGNUM Представители Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго, по прогнозам, увеличится в ближайшее время более чем в два раза, сообщает The Guardian Africa.

По их данным, эпидемия может разразиться и в соседних с Демократической Республикой Конго (ДРК) странах — Уганде, Руанде и Южном Судане.

Отмечается, что усилия по предотвращению распространения Эболы в ДРК были затруднены декабрьскими протестами в связи с переносом президентских выборов. Около 30 медицинских центров в Бени стали целью протестующих.

Несмотря на то, что работа медицинских центров была восстановлена в январе, они все еще сталкиваются с проблемами «политической нестабильности», присутствием вооруженных группировок и недостатком квалифицированного персонала.

Напомним, помимо Эболы в ДРК периодически случаются вспышки холеры, полиомиелита и малярии, оказывая еще большее давление на систему здравоохранения.