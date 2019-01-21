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Психологи СВФУ изучат подходы к воспитанию детей на севере Якутии

Общество

Данные для исследований учёные получат в ходе экспедиций

Якутск, 21 января 2019, 07:18 — REGNUM  Педагоги и психологи Северо-Восточного федерального университета проведут экспедиции на севере Якутии с целью изучения индигенного подхода к процессу педагогического сопровождения детства в условиях Севера. Об этом 21 января сообщает пресс-служба вуза.

Индигенный подход предполагает изучение проблемы местными, коренными исследователями. Над реализацией проекта будут работать преподаватели кафедры начального образования и кафедры социальной педагогики Педагогического института СВФУ.

«Мы предполагаем глубокое внутреннее исследование — это изучение социального положения населения, воспитательного и образовательного компонентов, школьных и музейных документов, проведение бесед с родителями и детьми, чтобы увидеть общую картину педагогического сопровождения детства», — пояснил цели экспедиции профессор кафедры начального образования Педагогического института СВФУ Николай Неустроев.

По его словам, на основе прогрессивных традиций народа можно воспитать патриота, хозяина родины, гражданина России, а учащимся «выстраивать траекторию индивидуального развития».

Отмечается, что проект учёных поддержал Российский фонд фундаментальных исследований — сумма выигранных средств гранта составила 800 тысяч рублей.

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