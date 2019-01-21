Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в северо-западе Китая

Пекин, , 07:03 — REGNUM В Китае подтвержден очередной случай африканской чумы свиней в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе страны, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

На одной из местных ферм в уезде Юннин 26 свиней оказались инфицированы опасным вирусным заболеванием. Из них 13 погибли на 23:00 по местному времени 19 января, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая.

На место была направлена команда дезинфекции, а также экспертная комиссия для выдачи установок по ликвидации очага заболевания. В частности, зараженные и подозрительные животные будут ликвидированы, а помещения — продезинфицированы.

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Перевозка свиней и продуктов свиноводства в зону карантина и из нее временна приостановлена. Африканская чума свиней опасна только для животных и не передается человеку. В то же время, если животное было заражено, его уже нельзя вылечить. Первый случай заражения африканской чумой свиней в Китае был в 2018 году зафиксирован в провинции Ляонин на северо-западе Поднебесной.

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