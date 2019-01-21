Понедельник, 21 Января 2019 года
07:04:04 МСК

Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в северо-западе Китая

Общество

На одной из местных ферм в уезде Юннин 26 свиней оказались инфицированы опасным вирусным заболеванием

Пекин, 21 января 2019, 07:03 — REGNUM  В Китае подтвержден очередной случай африканской чумы свиней в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе страны, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

На одной из местных ферм в уезде Юннин 26 свиней оказались инфицированы опасным вирусным заболеванием. Из них 13 погибли на 23:00 по местному времени 19 января, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая.

На место была направлена команда дезинфекции, а также экспертная комиссия для выдачи установок по ликвидации очага заболевания. В частности, зараженные и подозрительные животные будут ликвидированы, а помещения — продезинфицированы.

Читайте также: Из-за африканской чумы в Китае был истреблен почти миллион голов свиней

Перевозка свиней и продуктов свиноводства в зону карантина и из нее временна приостановлена. Африканская чума свиней опасна только для животных и не передается человеку. В то же время, если животное было заражено, его уже нельзя вылечить. Первый случай заражения африканской чумой свиней в Китае был в 2018 году зафиксирован в провинции Ляонин на северо-западе Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: В пекинском районе Тунчжоу снят карантин по африканской чуме свиней

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить