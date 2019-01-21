Китайский Новый год может привлечь до 6,3 млн пассажиров на остров Хайнань

Пекин, , 06:56 — REGNUM Два ключевых аэропорта островной провинции Хайнань на самом юге Китая, как ожидается, «переварят» более 6,3 млн пассажиров за время сезона путешествий на Восточный Новый год, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Международном аэропорту Мэйлань города Хайкоу, столицы провинции Хайнань, порядка 22 071 рейса и 3,5 млн пассажиров ожидается в этом году на транспортный пик, который продлится с 21 января по 1 марта.

Международный аэропорт Феникс в популярном курном города Санья на самом юге острова, согласно планам, должен «переварить» 2,8 млн пассажиров и 15 006 рейсов за тот же период. Ночные рейсы также будут впервые запущены в аэропорту Мэйлань с 9 по 24 февраля, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодний пик путешествий в Китае в общей сложности ожидается 532 тыс. авиаперелетов, что на 10% больше, чем за тот же пиковый период 2018 года.

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