Северные районы Китая в ближайшие дни окажутся под властью метелей

Пекин, , 06:47 — REGNUM Мощные снегопады ожидаются на западе, севере и северо-востоке Китая в ближайшие дни, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Национальный метеорологический центр Китая (NMC) прогнозирует снегопады и метели в западных районах Тибетского автономного района, которые, начавшись 20 января, продлятся минимум до 23-го числа. Снег ожидается и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, провинциях Ганьсу, Цинхай и Гуйчжоу.

Снегопады ждут и северо-восток Поднебесной. Провинция Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия окажутся под властью метелей в ближайшие три дня. Метеорологи также прогнозируют ливни на юге Китая, в результате чего ожидается падение температур на 4−6 градусов Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад 9 января 2019 года парализовал движения транспорта в городах центрального Китая в провинции Хэнань.

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