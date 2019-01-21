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В Томской области на Крещение окунулись в прорубь более 23 тыс. человек

Общество

Крещенские купания в регионе прошли без происшествий

Томск, 21 января 2019, 06:39 — REGNUM  В Томской области участие в крещенских купаниях приняли более 23 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 января, в областной администрации.

В регионе на Крещение организовали 37 мест для купаний. Рядом с каждым дежурили сотрудники экстренных служб — полицейские, спасатели, медики. Также им помогали волонтёры и общественники.

«Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка во время крещенских купаний не допущено», — говорится в сообщении обладминистрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на Крещение в купели окунулись 39,5 тысячи человек.

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