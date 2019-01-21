Новогодний транспортный пик начался в Китае

Пекин, , 06:39 — REGNUM В Китае начался транспортный пик, связанный с началом Весеннего фестиваля (Восточного нового года) — время, когда наибольшее количество людей в году возвращаются домой на праздники, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Транспортный пик начался за 15 дней до начала Весеннего фестиваля или Нового года по Лунному календарю, который в 2019 году выпал на 5 февраля. В ближайшие 40 дней с 21 января по 1 марта по всему Китаю ожидается 3 млрд поездок через транспортную систему Поднебесной.

В том числе и для того, чтобы удовлетворить возросший спрос, было запущено 10 новых железных дорог к концу 2018 года, благодаря чему общая протяженность скоростных железных дорог в Китае выросла на 29 тыс. км. Ожидается, что 532 тыс. авиаперелетов будет осуществлено за время транспортного пика, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай ожидает почти 3 млрд поездок в пик поездок на Восточный новый год