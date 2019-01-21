Ушел из жизни бывший агент ЦРУ Тони Мендес

Вашингтон, , 06:11 — REGNUM В США в возрасте 78 лет скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес, принимавший участие в спасении шести американских дипломатов из охваченного революцией Ирана. О кончине агента сообщает Deadline.

Кончину Мендеса подтвердили члены его семьи. Экс-агент умер из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Этот недуг был диагностирован у бывшего спецагента десять лет назад.

Мендес родился в штате Невада 15 ноября 1940 года. На работу в ЦРУ он пришел в 1965 году. В 1979 году спецслужбам удалось вывезти из революционного Ирана шестерых укрывшихся в посольстве Канады дипломатов, а в 2012 году вышел фильм Бена Аффлека «Операция «Арго», основанный на тех событиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Будапеште ушел из жизни кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна, работавший над такими фильмами, как «Рэмбо» и «Терминатор». Вайна скончался после продолжительной болезни, ему было 74 года.

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